В Чувашии следователями полиции расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что 48-летний учредитель и директор организации, используя реквизиты подконтрольной ему коммерческой структуры, осуществил ряд фиктивных финансовых операций, а также экономически необоснованных сделок по выводу из оборота предприятия наиболее ликвидных активов и имущества на сумму свыше 123 млн рублей.

Указанные действия привели к задолженности перед кредиторами на сумму более 78 миллионов рублей и к последующему банкротству.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ Преднамеренное банкротство. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжается.