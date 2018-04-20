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В Чувашии следователями полиции расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве
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В Чувашии следователями полиции расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что 48-летний учредитель и директор организации, используя реквизиты подконтрольной ему коммерческой структуры, осуществил ряд фиктивных финансовых операций, а также экономически необоснованных сделок по выводу из оборота предприятия наиболее ликвидных активов и имущества на сумму свыше 123 млн рублей.
Указанные действия привели к задолженности перед кредиторами на сумму более 78 миллионов рублей и к последующему банкротству.
Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ Преднамеренное банкротство. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжается.
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