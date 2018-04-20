Арестованная санитарка остается единственной подозреваемой в двойном убийстве

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, арестованная пока остается единственной подозреваемой в деле. По версии предварительного следствия, мотив убийства инвалида Михаила Каткова , занимавшегося ростовщичеством, стал денежный спор между ним и подозреваемой. Старушка же была убита как ненужный свидетель.

Напомним, в 21 марта в квартире на ул. Достоевского в Сызрани были обнаружены два трупа — 49-летнего хозяина квартиры и его 83-летней матери Марии Катковой. Как установила судебно-медицинская экспертиза, женщина была задушена, а мужчина умер от ножевого ранения в спину.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали санитарку Сызранского военного госпиталя некую Савинову.

6 апреля федеральный судья Виктор Рудаев дал санкцию на ее арест, хотя женщина вину в двойном убийстве не признавала. Она обжаловала это решение суда, но вышестоящая инстанция оставила ее жалобу без удовлетворения.