Киллер перестарался и оставил заказчика без семьи

Житель Республики Башкортостан , желая завладеть семейным бизнесом по торговле товарами для шитья и рестораном, договорился со своим бывшим сокамерником, чтобы тот убил его мать, однако киллер заодно убил и сестру, сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Мужчина снабдил киллера ключами от квартиры матери, ее фотографией и пообещал за убийство 200 тысяч рублей.

«Исполнитель пришел в квартиру потерпевших, а заказчик, привезший мать к дому, координировал действия по телефону. Во время ожидания жертвы в квартиру пришла 29-летняя сестра заказчика", — говорится в сообщении следователей.

Исполнитель убил ее, устраняя возможных свидетелей и спрятал тело. Затем удушил и подошедшую хозяйку квартиры.

Перед тем как скрыться с места преступления, злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. От заказчика он в итоге получил лишь 60 тысяч рублей.

Сейчас уже оба злоумышленника задержаны. Оказалось, что у убитой сестры остался пятилетний сын. Опеку над мальчиком оформил дядя погибшей.