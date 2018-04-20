Киллер перестарался и оставил заказчика без семьи 

Житель Республики Башкортостан, желая завладеть семейным бизнесом по торговле товарами для шитья и рестораном, договорился со своим бывшим сокамерником, чтобы тот убил его мать, однако киллер заодно убил и сестру, сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.
Мужчина снабдил киллера ключами от квартиры матери, ее фотографией и пообещал за убийство 200 тысяч рублей.
«Исполнитель пришел в квартиру потерпевших, а заказчик, привезший мать к дому, координировал действия по телефону. Во время ожидания жертвы в квартиру пришла 29-летняя сестра заказчика", — говорится в сообщении следователей.
Исполнитель убил ее, устраняя возможных свидетелей и спрятал тело. Затем удушил и подошедшую хозяйку квартиры.
Перед тем как скрыться с места преступления, злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. От заказчика он в итоге получил лишь 60 тысяч рублей.
Сейчас уже оба злоумышленника задержаны. Оказалось, что у убитой сестры остался пятилетний сын. Опеку над мальчиком оформил дядя погибшей.