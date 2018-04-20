В Приморье во время охоты на оленя погиб мужчина

Его напарник предстанет перед судом.

Прокуратурой Партизанского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Находка , который обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По версии органа предварительного расследования, утром 09.12.2017г. фигурант вместе со своим знакомым охотились на пятнистого оленя в лесу, в районе б. Шепалово Партизанского муниципального района.

Потерпевший по рации сообщил своему напарнику, что в его сторону бежит олень, после чего тот выстрелил из карабина 2 раза в направлении, где предполагалось нахождение зверя.