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В Приморье во время охоты на оленя погиб мужчина
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В Приморье во время охоты на оленя погиб мужчина 

Prim.News 1 час назад
Его напарник предстанет перед судом.
Прокуратурой Партизанского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Находка, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
По версии органа предварительного расследования, утром 09.12.2017г. фигурант вместе со своим знакомым охотились на пятнистого оленя в лесу, в районе б. Шепалово Партизанского муниципального района.
Потерпевший по рации сообщил своему напарнику, что в его сторону бежит олень, после чего тот выстрелил из карабина 2 раза в направлении, где предполагалось нахождение зверя.
Один из выстрелов оказался смертельным для потерпевшего, поскольку пуля попала ему в грудь. Обвиняемый признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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