В Самаре завершился суд по убийству в кафе «Старый замок»

В пятницу, 20 апреля, в Самарском областном суде завершилось слушание по уголовному дело об убийстве в кафе «Старый замок».

На скамье подсудимых — трое мужчин. Одного из них обвиняли в убийстве, двух других — в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Эта история произошла в ночь на 8 января 2017 года. В результате погиб 38-летний самарец — бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, 36-летний мужчина, которого обвиняли в убийстве, и потерпевший отдыхали каждый в своей компании друзей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который закончился дракой. По информации областной прокуратуры, трое подсудимых начали курить прямо в зале. А погибший и его брат сделали им замечание.

В результате подсудимый напал на оппонента с ножом и ранил его. От полученных травм экс-полицейский скончался. Потасовку записали камеры наблюдения.

Смертельная драка в кафе

Подозреваемый скрывался от следствия. Его задержали 11 января. Правоохранители отмечают, что он дал признательные показания.

— Служители Фемиды признали всех троих подсудимых виновными. Одному из них назначили наказание в виде 9 лет колонии строго режима. Остальных приговорили к исправительным работам сроком на 9 месяцев. Также им предстоит выплатить штраф 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — уточнили представители надзорного ведомства.