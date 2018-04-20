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В Самаре завершился суд по убийству в кафе «Старый замок»
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В Самаре завершился суд по убийству в кафе «Старый замок» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 20 апреля, в Самарском областном суде завершилось слушание по уголовному дело об убийстве в кафе «Старый замок».
На скамье подсудимых — трое мужчин. Одного из них обвиняли в убийстве, двух других — в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Эта история произошла в ночь на 8 января 2017 года. В результате погиб 38-летний самарец — бывший сотрудник полиции.
По версии следствия, 36-летний мужчина, которого обвиняли в убийстве, и потерпевший отдыхали каждый в своей компании друзей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который закончился дракой. По информации областной прокуратуры, трое подсудимых начали курить прямо в зале. А погибший и его брат сделали им замечание.
В результате подсудимый напал на оппонента с ножом и ранил его. От полученных травм экс-полицейский скончался. Потасовку записали камеры наблюдения.
Смертельная драка в кафе
Подозреваемый скрывался от следствия. Его задержали 11 января. Правоохранители отмечают, что он дал признательные показания.
— Служители Фемиды признали всех троих подсудимых виновными. Одному из них назначили наказание в виде 9 лет колонии строго режима. Остальных приговорили к исправительным работам сроком на 9 месяцев. Также им предстоит выплатить штраф 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — уточнили представители надзорного ведомства.
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