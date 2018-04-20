Петрозаводчанка лишилась ноутбука, доверившись приятелю своего друга

Затянувшееся застолье стало для 40-летнего мужчины большим соблазном.

В петрозаводскую полицию поступило сообщение от 21-летней петрозаводчанки, которая сообщила, что из ее квартиры пропали ноутбук и принадлежности к нему. Ущерб составил без малого 20 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

Заявительница рассказала, что исчезновение имущества обнаружила поздно ночью, когда вернулась домой. Также было установлено, что дверь в квартиру открыли оригинальными ключами. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили все обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого.

Как оказалось, в вечер преступления к заявительнице домой пришли гости. Среди них был мужчина, которого она ранее не знала — ее приятель познакомился с ним буквально несколько часов назад в одном из баров и пригласил продолжить вечер вместе. Застолье было в самом разгаре, а стол опустел. Решили отправить в магазин нового знакомого, которому дали ключи от квартиры, чтобы лишний раз не вставать из-за стола, чтобы открыть дверь. Однако, когда «гонец» вернулся, в квартире никого не оказалось. И тогда он решил, что не стоит уходить с пустыми руками и забрал ноутбук с сумкой, в которой были необходимые принадлежности к нему. В дальнейшем гаджет был перепродан.

В настоящее время в отношении 40-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Следствие продолжается.