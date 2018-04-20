Вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде и попытке сбыта наркотиков в Кемеровской области

Кемеровский областной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух жителей города Кемерово в возрасте 30 и 34 лет. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда» и ч. 3 ст. 30 — ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».

В ноябре 2016 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники кемеровской таможни пресекли канал контрабанды наркотических веществ в Кузбасс из Германии Канады . В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были выявлены два международных почтовых отправления, следующих из Канады в адрес жителя Кемерова. В данных посылках перемещались целлофановые брикеты с марихуаной общей массой около трех с половиной килограммой.

Во время получения данных посылок был задержан 30-летний кемеровчанин. По его словам, около трёх месяцев назад к нему обратился сосед и предложил за денежное вознаграждение оформить на свое имя международное почтовое отправление из Канады. В ходе неотложных следственных действий был установлен и непосредственный заказчик посылок — 34-летний неоднократно судимый кемеровчанин. При проведении обыска в доме подозреваемого с применением служебно-розыскной собаки стражи порядка обнаружили и изъяли наркотическое средство МДМА (экстази) в количестве более восьми с половиной тысяч таблеток массой около четырех килограммов.

В отношении задержанных следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что фигуранты с июля по ноябрь 2016 года занимались незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Через Интернет они нашли поставщиков в Канаде и Германии и предоставили им данные своих знакомых, на имена которых впоследствии высылались посылки с наркотиками.