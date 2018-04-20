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Суд вынес приговор главе УСБ СК полковнику Максименко
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Суд вынес приговор главе УСБ СК полковнику Максименко 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОСГОРСУД ПРИГОВОРИЛ К 13 ГОДАМ КОЛОНИИ ГЛАВУ УСБ СК РОССИИ МАКСИМЕНКО ЗА ВЗЯТКИ, ОШТРАФОВАВ НА 165 МЛН РУБ, И ЛИШИЛ ЕГО ЗВАНИЙ
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