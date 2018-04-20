Прокурор рассказал о женщинах Максименко и фамилиях, «которые нельзя называть»

Оглашение приговора заняло всего пять минут. Судья Олег Музыченко зачитал лишь вводную и резолютивную части. Это было связано с тем, что в деле имеются документы, составляющие гостайну. Когда прозвучал срок, на лице фигуранта не дрогнул ни один мускул — казалось, он был готов к приговору.

Взятка за «людей Шакро»

Рассмотрение дела экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко началось в январе этого года и заняло почти три месяца. Подсудимому вменялись два эпизода взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основной был связан с получением 500 тысяч долларов. По версии обвинения, за эту сумму Максименко через цепочку посредников помог переквалифицировать на более мягкую статью Уголовного кодекса обвинения «правой руки» вора в законе Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его друга Эдуарда Романова (Дюбель), чтобы те смогли покинуть СИЗО . Оба оказались замешаны в перестрелке на Рочдельской улице, в ходе которой 14 декабря 2015 года были убиты два человека и еще несколько ранены. Авторитеты так и не вышли на волю, так как сотрудников СК прослушивала ФСБ

По данным обвинения, в криминальной схеме по освобождению Итальянца и его подручного якобы был замешан начальник московского главка СК России Александр Дрыманов . Он фигурировал в деле как свидетель. 19 марта генерал дал показания в суде, заступившись за Максименко и назвав обвинения в свой адрес абсурдными. Он считает, что громкий коррупционный скандал был вызван борьбой силовых ведомств — СКР и ФСБ — и желанием последней сформировать негативное отношение к Следственному комитету перед реформой.

Дело за украденные часы

Также Михаилу Максименко вменялось получение в октябре 2015 года 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии (проходил свидетелем по делу лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). По версии следствия, за эту сумму полковник Максименко помог добиться возбуждения дела против полицейских из Санкт-Петербурга , которые во время задержания украли у Шенгелии часы Hublot стоимостью 20 тысяч евро.

В ходе процесса подсудимый вину ни по одному эпизоду не признал. Он заявил, что знал о получении 500 тысяч долларов его заместителем Александром Ламоновым, но якобы заставил его вернуть деньги представителям криминалитета. Однако сам Ламонов изложил иную версию, заявив, что начальник взял себе 400 тысяч долларов, а 100 тысяч отдал посредникам.

В ходе прений сторон гособвинение требовало для Максименко 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей, а защита просила его оправдать. Судья дал подсудимому на два года меньше, чем просили гособвинители. По первому эпизоду Олег Музыченко назначил Максименко наказание в 12 лет колонии, а по второму — десять лет, определив по совокупности наказание в виде 13 лет заключения со штрафом в 165 млн рублей. Срок осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Его адвокаты Александр Вершинин Андрей Гривцов покидали суд в мрачном настроении. Они заявили, что обжалуют приговор в Верховном суде, отметив, что не согласны «ни с квалификацией действий подсудимого, ни со сроком, ни с размером наказания».

Фамилии, которые нельзя называть, и женщины Максименко

А вот прокуратура была довольна исходом дела. Настолько, что прокурор Борис Локтионов общался с журналистами минут 15. Он назвал приговор суда «законным, обоснованным и справедливым».

Вопрос о том, будут ли правоохранители добиваться привлечения в уголовной ответственности руководителя ГСУ СК Москвы Александра Дрыманова, он рекомендовал адресовать ФСБ, которая расследует второй эпизод дела. «Довожу до вашего сведения, что прокуратура не расследует уголовные дела, это находится не в нашей компетенции», — сказал гособвинитель. Он подчеркнул, что Дрыманов проходил по делу лишь как свидетель. «Мы не вправе предрешать его судьбу. Этим должно заниматься Следственное управление ФСБ», — отметил прокурор.

«А вам не кажется странным, что его фамилия фигурировала в обвинительном заключении, а он до сих пор занимает свою должность?» — не отставали репортеры. Но Локтионов повторил ответ. Доводы журналистов о том, что прокуратура надзирает за расследованием уголовных дел, вызвала у обвинителя лишь раздражение. «Уважаемая женщина, переливаем из пустого в порожнее. Я говорю, что елка зеленая, а вы говорите, что она черная», — попытался он поставить настойчивую журналистку на место.

Прокурор добавил, что «воры в законе» Захар Калашов и Андрей Кочуйков также проходили по делу как свидетели, но вызывать на процесс их не стали, так как обвинение сочло, что «доказательного значения» их слова иметь не будут. Прокурор напомнил, что проспонсировал освобождение Итальянца совладелец сети ресторанов «Якитория» Олег Шейхаметов , также оставшийся в деле свидетелем.

Локтионов ответил еще на насколько вопросов репортеров, дав им почву для размышлений. Так, он объяснил, почему процесс был частично закрытым. По его словам, все дело в прослушке телефонных переговоров, которая содержится в одном из томов. «Там упоминались определенные фамилии, которые я не имею права назвать. Я не компетентен решать вопрос [судьбы] данных лиц, я еще хочу поработать», — ушел прокурор от вопросов.

Также гособвинитель рассказал, что ряд свидетелей прокуратура решила не приглашать, так как они не мели отношения к делу — например, 15 женщин, которые «встречались с подсудимым». «Есть определенные нормы морали и порядочности и пределы обвинения», — сказал прокурор. Он так и не уточнил, что это были за встречи, но заметил, что они носили бытовой характер.