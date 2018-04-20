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Мужчина в Башкирии заказал убийство матери, но киллер убил и сестру
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Мужчина в Башкирии заказал убийство матери, но киллер убил и сестру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 20 апр — РИА Новости. Житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал убийство матери, но киллер убил и его сестру, ставшую свидетелем преступления, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в башкирском городе Сибай в апреле 2017 года.
"Житель города хотел завладеть семейным бизнесом по торговле товарами для шитья и рестораном, и решил заказать убийство своей 54-летней матери, которая владела бизнесом. Мужчина ранее сидел в колонии, нашел бывшего сокамерника и договорился с ним, чтобы он убил его мать. Дал ему ключи от квартиры, ее фотографии, а за работу обещал заплатить 200 тысяч рублей", — сообщает следствие.
Следователи установили, что сын предпринимательницы по телефону координировал действия киллера.
"Убийца пришел в квартиру женщины и стал ее ждать. В этом время пришла 29-летняя сестра заказчика, и мужчина, устраняя возможных свидетелей, убил девушку и спрятал ее тело. Затем пришла хозяйка квартиры, мужчина убил и ее", — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что перед тем как скрыться с места преступления, киллер похитил ювелирные изделия на 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. При этом от заказчика он получил только 60 тысяч рублей.
"Преступление некоторое время оставалось нераскрытым, его раскрыли опытные следователи из Уфы, выдвинув в качестве основной версии заказное убийство. В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны. Уголовные дела в отношении киллера сейчас рассматриваются в суде, а материалы дела в отношении сына предпринимательницы будут направлены в суд", — сообщает следствие.
По данным ведомства, у убитой сестры заказчика без попечения взрослых остался 5-летний сын, опеку над ребенком оформили родственники.
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