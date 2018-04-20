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Бывший офицер СКР тратил взятки на 15 любовниц
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Бывший офицер СКР тратил взятки на 15 любовниц 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
У обвиняемого во взяточничестве экс-главы службы безопасности СК РФ Михаила Максименко было 15 любовниц, узнал Mash. Однако ни одну из них допрашивать не стали, аргументируя это нежеланием «лезть в постель» к бывшему офицеру.
Тем временем в Мосгорсуде решается судьба Максименко: 20 апреля ему оглашают обвинительный приговор. Ранее прокурор попросил назначить обвиняемому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, а также обязать его выплатить штраф в размере 165 миллионов рублей.
Напомним, Максименко инкриминируют два эпизода получения взяток. Предполагается, что в одном случае он взял 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова, а во втором — 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии.
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