Мужчина под Саратовом обещал вставить девушке окна

Житель Энгельса обманом украл у своей незадачливой клиентки 43 тысячи рублей.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД региона, еще 18 сентября минувшего года в полицию обратилась 24-летняя девушка.

Потерпевшая пояснила, что договорилась с мужчиной об установке пластиковых окон в ее квартире. Злоумышленник взял предоплату в размере 43 тысяч рублей, но своих обязательств так и не выполнил. Окон заказчика так и не дождалась.

Однако в четверг 19 апреля 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину. Сообщается, что ранее он уже был судим. На задержанного заведено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).

Аферисту грозит два года лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей. Пока мошенник-стекольщик находится под подпиской о невыезде.