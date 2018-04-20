Жителя Зимовниковского района подозревают в избиении до смерти женщины

По версии следствия, 17 апреля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей избил ее руками и ногами, от чего та скончалась.

В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обстоятельства преступления устанавливаются.