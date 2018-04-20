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Дело о взятке возбудили в отношении замначальника антикоррупционного ведомства в Архангельской области
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Дело о взятке возбудили в отношении замначальника антикоррупционного ведомства в Архангельской области 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством взятки), а также в отношении посредников — двух бывших полицейских — представителей коммерческой организации по статье ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте Следкома по региону.
По версии следствия, с января 2018 года УЭБиПК УМВД России по Архангельской области проводилась проверка деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, во время которой сделки этих компаний были ограничены. Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области через бывших коллег обратился к руководству проверяемой организации с предложением за взятку в сумме 3 миллиона рублей информировать их о ходе проверки, а в случае отказа угрожал продолжить ограничение сделок.
Руководство организации вынуждено было согласиться на дачу взятки, понимая, что сулимые ограничения приведут к большим убыткам и даже банкротству предприятия. После чего при посредничестве двух других подозреваемых требуемая сумма была передана.
Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следствие проводит отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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