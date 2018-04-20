Гендиректора фирмы приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов в Подмосковье

Подмосковье генеральный директор фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму более 130 миллионов рублей, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учредителю, генеральному директору и руководителю общества с ограниченной ответственностью «ЛАНТА» Юрию Давыдову », — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2012 год Давыдов являясь руководителем ООО «ЛАНТА» и осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле топливом, создал схему уклонения, возглавляемого им общества, от уплаты налогов действуя через ряд подконтрольных ему фирм. Таким образом, создавая вид честной предпринимательской деятельности он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей

Несмотря на давность произошедших событий, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая вину и умышленность действий Давыдова. Также тщательным образом установлено укрытое им имущество, добытое преступным путем, что позволило следствию возместить причиненный Давыдовым ущерб государству на сумму свыше 120 миллионов рублей.