Ещё
Гендиректора фирмы приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректора фирмы приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье генеральный директор фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму более 130 миллионов рублей, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
«Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учредителю, генеральному директору и руководителю общества с ограниченной ответственностью «ЛАНТА» Юрию Давыдову», — говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2012 год Давыдов являясь руководителем ООО «ЛАНТА» и осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле топливом, создал схему уклонения, возглавляемого им общества, от уплаты налогов действуя через ряд подконтрольных ему фирм. Таким образом, создавая вид честной предпринимательской деятельности он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей
Несмотря на давность произошедших событий, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая вину и умышленность действий Давыдова. Также тщательным образом установлено укрытое им имущество, добытое преступным путем, что позволило следствию возместить причиненный Давыдовым ущерб государству на сумму свыше 120 миллионов рублей.
«Приговору суда Давыдову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заключается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Суд Москвы приговорил экс‑сотрудника СК РФ Максименко к 13 годам колонии строгого режима В Пушкинском районе молодой человек попал в больницу с ножевым ранением Неизвестный избил мужчину на станции метро «Автозаводская» в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота246
Шойгу выступил с заявлением по Сирии168
Боевики сдались после ударов ВКС РФ38
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора134
РФ не справилась с импортозамещением55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение