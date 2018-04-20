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В Москве объявили в розыск двух хакеров, ограбивших банк
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В Москве объявили в розыск двух хакеров, ограбивших банк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы объявил в розыск двух обвиняемых в краже денег со счетов банка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
"Суд рассматривал уголовное дело в отношении Артема Мазуренко и Антона Екименко. Они находились под подпиской о невыезде, не явились в суд и были объявлены в розыск", — сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что им было предъявлено обвинение по статье 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и статье 210 «Участие в преступном сообществе».
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