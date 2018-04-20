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Сотрудники полиции раскрыли в Московской области кражу планшетных компьютеров со склада
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Сотрудники полиции раскрыли в Московской области кражу планшетных компьютеров со склада 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть ОМВД России по г.о. Чехов поступило заявление от работника склада о том, что из подсобного помещения в одном из складов, расположенных в с. Новоселки, похищено шесть планшетных компьютеров. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления были установлены двое граждан одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 22 и 24 лет. При задержании у злоумышленников изъяли четыре компьютерных планшета, остальную часть из украденного они успели продать.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следователем в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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