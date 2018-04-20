В руководстве архангельского УМВД выявили взяточника

Замначальника архангельского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД поймали на вымогательстве трех миллионов рублей у местным предпринимателей. Вместе с высокопоставленным полицейским были задержаны двое экс-сотрудников МВД, которых он привлек в качестве посредников.

От борьбы с коррупцией до взятки — один шаг Сотрудники ФСБ Архангельской области разоблачили «оборотня в погонах» — замглавы УЭБиПК регионального УМВД Николая Гринькова. Полицейского задержали по подозрению во взяточничестве — по версии следствия, Гриньков вымогательством и угрозами получил 3 млн рублей от владельцев одного из местных лесопромышленных предприятий, котором в противном случае обещал создать серьезные проблемы в бизнесе.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении замначальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области по признакам получения взятки в особо крупном размере с вымогательством взятки, а также в отношении двух бывших сотрудников правоохранительных органов — представителей коммерческой организации по признакам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере», — сообщили в СУ СКР по Архангельской области.

Следствие располагает данными, что в январе текущего года подчиненные Гринькова проводили оперативную проверку деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса региона. На время проверки сделки компаний были ограничены. Обратившись через своих бывших коллег к руководству одной из проверяемых организаций, вымогатель предложил передать ему 3 млн рублей за прекращение проверки, пригрозив и дальше мешать бизнесу, если не получит денег.

Бизнесмены, понимая, что полицейский на такой должности может довести их предприятие до банкротства, были вынуждены согласиться с требованиями шантажиста и передали ему всю сумму взятки. Сегодня, 20 апреля, подозреваемый был задержан. В региональном МВД пообещали, что незамедлительно уволят Гринькова из своих рядов, если его вина будет доказана. Руководству попавшегося полицейского грозит дисциплинарная ответственность.