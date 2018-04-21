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Дорогую инвалидную коляску украл 24-летний житель Дзержинска
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Дорогую инвалидную коляску украл 24-летний житель Дзержинска 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
В Дзержинске раскрыта кража инвалидной коляски стоимостью 171 700 рублей.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, дорогая коляска пропала из подъезда жилого дома 21 января.
В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый 24-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника, а сам он заключен под стражу.
По словам подозреваемого, украденную инвалидную коляску он планировал отдать своему другу.
Ранее сообщалось, что мальчик на инвалидной коляске пострадал в ДТП в Борском районе.
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