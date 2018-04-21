Дорогую инвалидную коляску украл 24-летний житель Дзержинска

В Дзержинске раскрыта кража инвалидной коляски стоимостью 171 700 рублей.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , дорогая коляска пропала из подъезда жилого дома 21 января.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый 24-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника, а сам он заключен под стражу.

По словам подозреваемого, украденную инвалидную коляску он планировал отдать своему другу.

Ранее сообщалось, что мальчик на инвалидной коляске пострадал в ДТП в Борском районе.