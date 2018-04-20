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В Нижнем Новгороде задержан эксгибиционист, пристававший к детям
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В Нижнем Новгороде задержан эксгибиционист, пристававший к детям 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде задержан эксгибиционист, пристававший к детям, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По версии следствия, днем 13 апреля на улице Героев Космоса Сормовского района мужчина показал свои гениталии двум девочкам. Дети сообщили о произошедшем бабушке одной из них. Женщина тут же вызвала полицейских, которым удалось по горячим следам установить местонахождение подозреваемого.
«Эксгибиционист задержан в качестве подозреваемого. В отношении него судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он трудоустроен, женат», — сообщили в следственном комитете.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
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