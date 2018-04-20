Житель Башкирии после неудачного изнасилования убил пенсионерку

pixabay.com В Башкирии 29-летний мужчина предстанет перед судом за кражу, покушение на изнасилование и убийство пожилой женщины. Совершив преступление, он прятался в лесу.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, преступление произошло 9 июня 2017 года в Толбазах. Молодой житель Аургазинского района, будучи нетрезвым, зашел в гости к знакомой пенсионерке, чтобы попросить у нее денег в долг. Денег женщина не дала, но предложила чаю. Гость согласился, во время чаепития ему пришла в голову идея изнасиловать хозяйку. Пенсионерка явно не рассчитывала на такой поворот событий и начала сопротивляться, разозлив насильника. Хватая что попало под руку, он избил потерпевшую, а потом задушил. После убийства он нашел в доме 16 тысяч рублей, забрал их и скрылся.

На эти деньги он купил в магазине новую одежду и спиртное, а затем поселился в лесу. Полиции удалось задержать предполагаемого злоумышленника, когда он в очередной раз выбрался из своего убежища в магазин.