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Житель Башкирии после неудачного изнасилования убил пенсионерку
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Житель Башкирии после неудачного изнасилования убил пенсионерку 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии 29-летний мужчина предстанет перед судом за кражу, покушение на изнасилование и убийство пожилой женщины. Совершив преступление, он прятался в лесу.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, преступление произошло 9 июня 2017 года в Толбазах. Молодой житель Аургазинского района, будучи нетрезвым, зашел в гости к знакомой пенсионерке, чтобы попросить у нее денег в долг. Денег женщина не дала, но предложила чаю. Гость согласился, во время чаепития ему пришла в голову идея изнасиловать хозяйку. Пенсионерка явно не рассчитывала на такой поворот событий и начала сопротивляться, разозлив насильника. Хватая что попало под руку, он избил потерпевшую, а потом задушил. После убийства он нашел в доме 16 тысяч рублей, забрал их и скрылся.
На эти деньги он купил в магазине новую одежду и спиртное, а затем поселился в лесу. Полиции удалось задержать предполагаемого злоумышленника, когда он в очередной раз выбрался из своего убежища в магазин.
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