Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели подростка на улице в Бибирево 

Столичные следователи возбудили дело о доведении до самоубийства по факту гибели несовершеннолетнего в районе Бибирево, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 19 апреля на ул. Корнейчука, у д. 41, возле забора, обнаружен труп 17-летнего жителя столицы с телесными повреждениями», — сказал собеседник агентства.
В тот же день сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.