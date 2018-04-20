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Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели подростка на улице в Бибирево
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Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели подростка на улице в Бибирево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные следователи возбудили дело о доведении до самоубийства по факту гибели несовершеннолетнего в районе Бибирево, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 19 апреля на ул. Корнейчука, у д. 41, возле забора, обнаружен труп 17-летнего жителя столицы с телесными повреждениями», — сказал собеседник агентства.
В тот же день сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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