Прошение о помиловании осужденного за взятки экс-мэра Ярославля рассмотрят 26 апреля 

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области 26 апреля рассмотрит ходатайство о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии № 2 за взятки. Заседание комиссии состоится на территории колонии. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
"Заседание комиссии по вопросам помилования назначено на 26 апреля. Комиссия будет заседать в самой рыбинской колонии, это значит, что на заседании может присутствовать Евгений Урлашов", — сказал Бабуркин. Он также добавил, что итоги заседания комиссии будут направлены губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.
Как сообщалось ранее, Урлашов обратился с заявлением о помиловании в соответствующую региональную комиссию в середине марта.
Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.