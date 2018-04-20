Прошение о помиловании осужденного за взятки экс-мэра Ярославля рассмотрят 26 апреля

ЯРОСЛАВЛЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области 26 апреля рассмотрит ходатайство о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова , отбывающего наказание в рыбинской колонии № 2 за взятки. Заседание комиссии состоится на территории колонии. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Заседание комиссии по вопросам помилования назначено на 26 апреля. Комиссия будет заседать в самой рыбинской колонии, это значит, что на заседании может присутствовать Евгений Урлашов", — сказал Бабуркин. Он также добавил, что итоги заседания комиссии будут направлены губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову

Как сообщалось ранее, Урлашов обратился с заявлением о помиловании в соответствующую региональную комиссию в середине марта.