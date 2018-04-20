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Верховный суд РТ снял домашний арест с экс-главы Ассоциации МСБ Халиуллина
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Верховный суд РТ снял домашний арест с экс-главы Ассоциации МСБ Халиуллина 

Реальное время 1 час назад
Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ признала необоснованным свое же решение по первой инстанции о продлении срока домашнего ареста Хайдару Халиулллину. В результате бывший руководитель бизнес-ассоциации Татарстана был освобожден.
Основанием для освобождения стала процессуальная ошибка следствия, на которую указали адвокаты обвиняемого. Поскольку с учетом последнего продления меры пресечения срок ареста Халиуллина составил свыше года, то обращаться в суд с ходатайством должны были не следователи ГСУ МВД Татарстана, а их начальство из федерального центра.
Напомним, Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях бюджетных средств по программе «Лизинг-гранта».
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