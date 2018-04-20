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Обвиняемые в получении взятки за освидетельствование судна осуждены на Дону
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Обвиняемые в получении взятки за освидетельствование судна осуждены на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Трое бывших сотрудников Азовского участка Новороссийского филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства» осуждены за получение взятки в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как установлено судом, в декабре 2015 года обвиняемые получили взятку в размере 45 тыс. рублей за беспрепятственное проведение ежегодного освидетельствования теплохода.
Незаконное вознаграждение подсудимые разделили поровну — по 15 тыс. рублей.
Суд признал экс-инспекторов виновными по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил каждого из них к штрафу в размере 2 млн рублей.
Кроме того, они на три года лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением классификации и освидетельствования морских судов и судов смешенного плавания.
Приговор вступил в законную силу
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