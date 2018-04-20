Директор тюменской УК подозревается в коммерческом подкупе

«По версии следствия, подозреваемая в июне 2016 года получила от директора одной из коммерческих организаций, денежные средства в размере 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, обслуживаемых возглавляемой её управляющей компанией. Указанный факт был выявлен в результате проведенных подразделениями экономической безопасности органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в следственном отделе по Ленинскому АО города Тюмень.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция пункта «г» части 7 статьи 204 УК РФ предусматривает наказание за указанное преступление в виде лишения свободы сроком до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.