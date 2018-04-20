Ещё
Директор тюменской УК подозревается в коммерческом подкупе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор тюменской УК подозревается в коммерческом подкупе 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В областном центре возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из управляющих компаний г. Тюмени, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).
«По версии следствия, подозреваемая в июне 2016 года получила от директора одной из коммерческих организаций, денежные средства в размере 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, обслуживаемых возглавляемой её управляющей компанией. Указанный факт был выявлен в результате проведенных подразделениями экономической безопасности органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в следственном отделе по Ленинскому АО города Тюмень.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция пункта «г» части 7 статьи 204 УК РФ предусматривает наказание за указанное преступление в виде лишения свободы сроком до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Уральский меридиан: последние новости
В Надыме вынесли приговор наркозависимому торговцу смертью Ямалец получил 11 лет за убийство старшего брата Собирающий растения молодой человек привлек внимание полицейских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота245
Шойгу выступил с заявлением по Сирии167
Боевики сдались после ударов ВКС РФ37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора133
РФ не справилась с импортозамещением54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение