Ещё
Полицейский Головинского выявил факт фиктивной регистрации мигранта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Полицейский Головинского выявил факт фиктивной регистрации мигранта 

Управа района Головинский города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Участковый уполномоченный полиции Головинского района обнаружил факт фиктивной регистрации мигранта. Местная жительница незаконно прописала у себя уроженца ближнего зарубежья. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковый установил, что 47-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире на Флотской улице одного уроженца ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать он там не будет, — пояснил источник.
На данный момент было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
Станцию «Беломорская» могут открыть для пассажиров в 2019 году В рамках акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку Начало сноса Ховринской больницы на Клинской улице запланировано на вторую половину 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей417
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора64
«Весь салон залит кровью»144
Путин инициировал важное совещание339
В России может резко подорожать сотовая связь92
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение