Полицейский Головинского выявил факт фиктивной регистрации мигранта

Участковый уполномоченный полиции Головинского района обнаружил факт фиктивной регистрации мигранта. Местная жительница незаконно прописала у себя уроженца ближнего зарубежья. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковый установил, что 47-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире на Флотской улице одного уроженца ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать он там не будет, — пояснил источник.

На данный момент было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)