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Московский адвокат обманул на 4 млн рублей подозреваемого во взяточничестве клиента
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Московский адвокат обманул на 4 млн рублей подозреваемого во взяточничестве клиента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
На члена Адвокатской палаты Москвы завели уголовное дело за мошенничество в размере 4 млн руб., а также лишили юридического статуса, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в апреле 2016 года адвокат в ресторане «Кавказская пленница» убедил своего клиента, которого осудили за взятки, в том, что он сможет убедить суд понизить штраф с 17,4 млн руб. до 2,9 млн руб. В действительности адвокат присвоил 2 млн руб. и не стал обращаться в суд с кассационной жалобой.
"Через месяц подозреваемый в ТРЦ «Европейский» получил от подзащитного еще 2 млн руб. Деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению, так и не оказав мужчине помощи. Также фигурант лишен статуса адвоката, так что он больше не относится к категории граждан, в отношении которых применяют особый порядок судопроизводства по уголовным делам", — сказал источник.
18 апреля следователи возбудили против бывшего адвоката дело о мошенничестве в особо крупном размере. В данный момент ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в краже тахеометра за 2 млн рублей.
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