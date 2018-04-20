Члена Адвокатской палаты Москвы заподозрили в обмане клиента на 4 млн руб.

Члена Адвокатской палаты Москвы подозревают в мошенничестве на 4 млн руб., также юриста лишили статуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в апреле 2016 г. подозреваемый в ресторане «Кавказская пленница» на проспекте Мира убедил своего клиента, осужденного за взяточничество, в том, что сможет добиться снижения назначенного ему Тверским областным судом штрафа с 17,4 млн руб. до 2,9 млн руб. На самом деле адвокат не планировал направлять в суд кассационную жалобу, а просто присвоил 2 млн руб., полученные от клиента.

«Через месяц подозреваемый в ТРЦ «Европейский» получил от подзащитного еще 2 млн руб. Деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению, так и не оказав мужчине помощи. Также фигурант лишен статуса адвоката, так что он больше не относится к категории граждан, в отношении которых применяют особый порядок судопроизводства по уголовным делам», — сказал источник.