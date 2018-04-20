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«Понимаю, не прав»: за надругательство над ребёнком в душевой бассейна задержали отца троих детей
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«Понимаю, не прав»: за надругательство над ребёнком в душевой бассейна задержали отца троих детей 

74.ru 20 минут назад
Фото: 74.ru
В Челябинске за надругательство над восьмилетним мальчиком в душевой бассейна «Ариант» задержали 54-летнего посетителя. В пятницу, 20 апреля, Калининский районный суд отправил обвиняемого в следственный изолятор пока на два месяца.
Подозреваемого задержали накануне. С ним провели все неотложные следственные действия, которые подтвердили его причастность. На опознании пострадавший мальчик уверенно указал на него. Посетитель бассейна написал явку с повинной.
— Мужчина работает грузчиком на ОАО «ЧЭМК», в бассейн ходил с осени, на утренний сеанс, — рассказала помощник прокурора района Вера Кочеткова. — Действия, совершённые в отношении ребёнка он признал, сказал: «Я понимаю, что не прав, но не считаю это преступлением». У него трое детей — двое взрослых и трехлетний. Задержанному предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет), за которое предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении его под стражу, которое мы поддержали.
Преступление произошло около 10 часов утра 9 апреля в бассейне на улице Российской, 40. Мальчик пришёл на секцию, мама ждала его внизу. Он немного задержался, другие дети вышли. Когда ребёнок принимал душ, у него упала маска. Незнакомый мужчина наклонился, чтобы её подать, и стал трогать мальчика руками и ртом. Школьник испугался и молча вытерпел всё, что с ним делали. После этого мужчина спокойно пошёл на свой сеанс плавать, а шокированный ребёнок вышел и рассказал о произошедшем матери.
Уголовное дело возбудили в тот же день. Сначала подозрение пало на другого посетителя бассейна. Однако ребёнок его не опознал, и проверка на полиграфе показала непричастность, поэтому мужчину отпустили.
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