Первый замглавы администрации Балахнинского района Бутусова задержана в связи с незаконной приватизацией

Первый замглавы администрации Балахнинского района Елена Бутусова задержана в связи с незаконной приватизацией Дома культуры Чернораменского торфопредприятия с земельным участком площадью более 14 тыс.кв.м., отчужденных в пользу депутата земского собрания Владимира Глушкова — младшего брата на тот момент главы МСУ Александра Глушкова . Оба брата, напомним, в настоящее время находятся в розыске в связи с возбуждением другого уголовного дела.

Напомним, Дом культуры Чернораменского торфопредприятия был признан выявленным объектом культурного наследия, но, несмотря на протесты градозащитников, снесен собственником. Впоследствии на данном земельном участке был построен объект коммерческой недвижимости.

Проведя проверку летом 2017 года, прокуратура установила, что муниципальное имущество было оценено в размере 4 млн 977 тыс. 952 руб., из которых 4 млн 55 тыс. 269 руб. — цена земельного участка. Но при определении цены, считает прокуратура, были допущены нарушения закона от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации ». Сделан вывод, что объекты проданы по заниженной цене, в связи с чем 11 июля 2017 года возбуждено уголовное дело.

Как сообщают надежные источники «Ньюсрум24» в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела и была задержана госпожа Бутусова. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для нее.