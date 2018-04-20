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За что боролся, на то и напоролся: в Архангельске задержан сотрудник УМВД
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За что боролся, на то и напоролся: в Архангельске задержан сотрудник УМВД 

АиФ Архангельск 25 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД Николай Гриньков. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Архангельской области и НАО.
По версии следствия, с января 2018 года управление экономической безопасности проводило проверку работы ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены.
Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при посредничестве бывших коллег, обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в виде денег в сумме 3 миллиона рублей предоставить информацию о ходе проверки, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок. Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным убыткам и даже банкротству предприятия, руководство вынуждено было согласиться на дачу взятки должностному лицу. После чего, при посредничестве двух других подозреваемых, указанная сумма была передана.
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