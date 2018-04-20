За что боролся, на то и напоролся: в Архангельске задержан сотрудник УМВД

Архангельске задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД Николай Гриньков. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Архангельской области и НАО. По версии следствия, с января 2018 года управление экономической безопасности проводило проверку работы ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены. Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области , при посредничестве бывших коллег, обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в виде денег в сумме 3 миллиона рублей предоставить информацию о ходе проверки, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок. Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным убыткам и даже банкротству предприятия, руководство вынуждено было согласиться на дачу взятки должностному лицу. После чего, при посредничестве двух других подозреваемых, указанная сумма была передана.