В Архангельске задержали одного из главных «антикоррупционеров» областного УМВД 

Сегодня в Архангельске задержали заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД. Полковник полиции Николай Гриньков подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Под подозрение попали и два экс-сотрудника полиции, представляющих интересы коммерческой организации, в посредничестве во взяточничестве.
— С января этого года сотрудниками УЭБиПК проводилась проверка работы предприятий лесопромышленного комплекса, сделки этих компаний были ограничены. Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при посредничестве бывших коллег, обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в виде денег в сумме 3 миллиона рублей предоставить информацию о ходе проверки, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок, — пояснила 29.ru представитель СУ СК РФ по Архангельской области Дарья Коскова.
Руководители предприятия, опасаясь убытков и банкротства, согласились дать взятку. Сумму передали, все подозреваемые задержаны.