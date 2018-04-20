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Житель Владимира украл инструменты из школы
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Житель Владимира украл инструменты из школы 

АиФ Владимир 30 минут назад
Фото: АиФ Владимир
39-летний мужчина украл из одной из владимирских школ строительные инструменты.
Он отвечал за установку инвентаря в спортивном зале. Руководство школы доверило мужчине два перфоратора и дрель. После инструменты пропали, а владимирец перестал выходить на связь и не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Администрация школы обратилась за помощью в полицию.
Они задержали пропавшего работника. Мужчина признался, что успел продать инструменты, а вырученные деньги портатил. В отношении него возбудили уголовное дело.
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