Житель Владимира украл инструменты из школы

39-летний мужчина украл из одной из владимирских школ строительные инструменты.

Он отвечал за установку инвентаря в спортивном зале. Руководство школы доверило мужчине два перфоратора и дрель. После инструменты пропали, а владимирец перестал выходить на связь и не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Администрация школы обратилась за помощью в полицию.

Они задержали пропавшего работника. Мужчина признался, что успел продать инструменты, а вырученные деньги портатил. В отношении него возбудили уголовное дело.