В Пензе суд решил выдворить иностранца из РФ за 13 фактов нарушения ПДД

Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Пензенской области вынесло решение о запрете гражданину Азербайджана находиться на территории РФ до 29 декабря 2020 года. Недовольный иностранец попробовал оспорить этот запрет через суд, однако правосудие оказалось не на его стороне.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, основанием для вынесения такого решения стали участившиеся случаи привлечения иностранца к административной ответственности. Суд указал, что лояльности к правопорядку в стране мужчина не проявлял и законы РФ не соблюдал.

Гражданин Азербайджана проживал на территории России в течение последних полутора лет. За это время он 13 раз привлекался к административной от¬ветственности за нарушение Правил дорожного движения.

Мужчина успел женился на россиянке. Однако суд счел это попыткой легализоваться на территории РФ после принятого управлением решения, поскольку мужчина не представил доказательств устойчивых связей с семьей.

«Суд пришел к выводу, что оспариваемое иностранцем решение является адекватной мерой государственного реагирования на допущенные им нарушения законодательства РФ. Решение не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок его обжалования», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.