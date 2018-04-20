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У жительницы Салехарда украли часы за 900 тысяч рублей в аэропорту Пулково
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У жительницы Салехарда украли часы за 900 тысяч рублей в аэропорту Пулково 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
У жительницы Салехарда украли швейцарские часы за 900 тысяч рублей в петербургском аэропорту Пулково, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
По имеющимся данным, сотрудник автомобильной компании во время прохождения предполётного досмотра обратил внимание на аксессуар, оставленный в ящике для вещей.
«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил их и проследовал на посадку», — уточнили в пресс-службе.
Мужчина летел на родину в Ставропольский край. Через 10 дней он вновь оказался в аэропорту, где его опознали и задержали. Установлено, что украденные часы он подарил супруге.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области вынесли приговор по делу о краже 1 млн рублей из отделения почты.
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