У жительницы Салехарда украли часы за 900 тысяч рублей в аэропорту Пулково

У жительницы Салехарда украли швейцарские часы за 900 тысяч рублей в петербургском аэропорту Пулково, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По имеющимся данным, сотрудник автомобильной компании во время прохождения предполётного досмотра обратил внимание на аксессуар, оставленный в ящике для вещей.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил их и проследовал на посадку», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина летел на родину в Ставропольский край . Через 10 дней он вновь оказался в аэропорту, где его опознали и задержали. Установлено, что украденные часы он подарил супруге.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».