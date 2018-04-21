В Приангарье ликвидирована самая крупная группировка «черных лесорубов»

17 человек предстанут перед судом по обвинению в незаконных рубках леса в Куйтунском районе Приангарья. Ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, оценивается в 20 млн рублей.

Во время следствия удалось выявить предполагаемого организатора рубок (47-летнего предпринимателя), а также места хранения и точки сбыта краденой древесины. В ходе обыска изъято 8 бензопил, 6 тракторов, 7 грузовиков, 2 элитных внедорожника и 2 млн рублей наличными.

«Ликвидирована одна из самых крупных группировок «черных» лесорубов, когда-либо действовавших в регионе», — сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.