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В Приангарье ликвидирована самая крупная группировка «черных лесорубов»
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В Приангарье ликвидирована самая крупная группировка «черных лесорубов» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
17 человек предстанут перед судом по обвинению в незаконных рубках леса в Куйтунском районе Приангарья. Ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, оценивается в 20 млн рублей.
Во время следствия удалось выявить предполагаемого организатора рубок (47-летнего предпринимателя), а также места хранения и точки сбыта краденой древесины. В ходе обыска изъято 8 бензопил, 6 тракторов, 7 грузовиков, 2 элитных внедорожника и 2 млн рублей наличными.
«Ликвидирована одна из самых крупных группировок «черных» лесорубов, когда-либо действовавших в регионе», — сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
АиФ Иркутск: последние новости
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