В Уфе задержанного за крупную взятку адвоката выпустили из СИЗО под домашний арест

11 апреля в «Башкирской республиканской коллегии адвокатов» (БРКА) разгорелся скандал: по подозрению в коммерческом подкупе задержали заместителя председателя президиума коллегии.

По версии следствия, один уфимский юрист мечтал получить статус адвоката. Стать защитником было не так-то просто — следовало в адвокатской палате сдать квалификационные экзамены. Познакомившись с одним из бывших работников Адвокатской палаты РБ, юрист узнал: для того, чтобы стать защитником, ему необходимо передать 250 тысяч рублей одному из высокопоставленных лиц адвокатуры. Когда юрист осознал, что это предложение — ни что иное, как коммерческий подкуп, и грозит ему провалом карьеры, он обо всем рассказал ФСБ

— Оперативники службы безопасности взяли посредника в разработку: и в дальнейшем при получении от юриста 100 тысяч рублей его задержали. Мужчина согласился помочь органам, и на следующий день, 10 апреля, при получении 250 тысяч рублей задержали и заместителя председателя президиума БРКА, — рассказали в тот же день в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии

12 апреля стало известно, что заместителю председателя президиума БРКА предъявили обвинение по статье «Коммерческий подкуп» и решением суда арестовали. Ждать окончания следствия его отправили в СИЗО

Предъявили обвинение и вызвавшемуся передать взятку пособнику: по статье «посредничество в коммерческом подкупе». Лишать свободы его не стали — ограничились тем, что взяли подписку о невыезде.

Неожиданный поворот в деле о подкупе случился 19 апреля. По информации источника Ufa1, Верховный суд пересмотрел меру пресечения для задержанного адвоката — из следственного изолятора его отпустили под домашний арест.

— Суд отклонил доводы обвинения о том, что теперь адвокат сможет надавить на свидетелей. Фигурант уголовного дела уже угрожал свидетелям расправой и требовал отказаться от показаний, но этот факт оставили без внимания, — рассказал источник Ufa1.

По мнению того же источника, выйти из следственного изолятора обвиняемому помогли связи в палате адвокатов РФ

«Наша позиция не изменилась»

Отправка адвоката под домашний арест удивила и следователей.

— Обращаясь с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному, следователи руководствовались законом и особенностями конкретного дела. Позиция следствия по этому поводу не изменилась, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Башкирии Светлана Абрамова

«Мотивы изложим в судебном постановлении»

Как пояснили в Верховном Суде Башкирии, меру пресечения изменили по просьбе защитника адвоката — 19 апреля судебная коллегия рассмотрела его апелляционную жалобу.

— На основании решения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РБ постановление Советского районного суда Уфы изменено, адвокату избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня 2018 года, — рассказали в пресс-службе Верховного суда. — Мотивы принятого судом решения изложим в полном тексте судебного постановления.

Как пояснили в ведомстве, по ходатайству следственных органов заседание коллегии проходило в закрытом режиме.

«Домашний арест — далеко не санаторий»

По словам представителя Верховного суда РБ юриста Вадима Хабирова, режим домашнего ареста несколько отличается от содержания в СИЗО, но все равно далек от санатория, поэтому нет никаких оснований поднимать по этому поводу шумиху.

— Мера пресечения в виде домашнего ареста заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении в полной или частичной изоляции от общества. Суд ограничивает его свободу передвижения, и накладывает определенные запреты с осуществлением за ним контроля, — рассказал Вадим Хабиров.

Как рассказал представитель Верховного суда РБ, содержащийся под домашним арестом адвокат не может покидать свое жилище, кроме случаев вызова в органы следствия и получения медпомощи, причем с разрешения контролирующего органа. Обвиняемому запрещено без разрешения менять место проживания, общаться с лицами, не проживающими с ним совместно, кроме его защитников, следователя и суда, вести переговоры, отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы, использовать средства связи и интернет.

Контролирует соблюдение всех запретов уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России. Период нахождения под домашним арестом засчитывается в срок, проведенный под стражей.

Дали взятку адвокату