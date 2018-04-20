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За массовое развращение школьниц в Усть-Лабинском районе эксгибициониста приговорили к 13 годам
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За массовое развращение школьниц в Усть-Лабинском районе эксгибициониста приговорили к 13 годам 

Новая Кубань 45 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. Приговор вынесен Усть-Лабинским районным судом. 57-летний мужчина признан виновным по двум эпизодам. Ближайшие 13 лет он проведет в колонии. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда. Каждой из сторон он должен заплатить по 100 тысяч рублей.
Преступления были совершены в октябре 2017 года.
Мужчина находился на территории товарного двора железнодорожной станции Усть-Лабинская. Две школьницы шли этой дорогой домой после уроков.
Мужчина спрятался в кустах. В тот момент, когда девочки проходили мимо него, он, повернувшись к ним лицом, совершил развратные действия без применения насилия.
На следующий день вблизи здания склада эксгибиционист проделал все тоже самое ещё в отношении четырех несовершеннолетних школьниц.
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