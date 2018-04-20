За массовое развращение школьниц в Усть-Лабинском районе эксгибициониста приговорили к 13 годам

Краснодар . 20 апреля — Новая Кубань. Приговор вынесен Усть-Лабинским районным судом. 57-летний мужчина признан виновным по двум эпизодам. Ближайшие 13 лет он проведет в колонии. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда. Каждой из сторон он должен заплатить по 100 тысяч рублей.

Преступления были совершены в октябре 2017 года.

Мужчина находился на территории товарного двора железнодорожной станции Усть-Лабинская. Две школьницы шли этой дорогой домой после уроков.

Мужчина спрятался в кустах. В тот момент, когда девочки проходили мимо него, он, повернувшись к ним лицом, совершил развратные действия без применения насилия.

На следующий день вблизи здания склада эксгибиционист проделал все тоже самое ещё в отношении четырех несовершеннолетних школьниц.