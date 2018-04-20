Полицейские Хорошево-Мневниках нашли похитителей рекламных фонарей

Сотрудники полиции Хорошево-Мневников задержали похитителей рекламных световых фонарей (лайтбоксов).

В дежурную часть поступили два заявления от местных жителей, работающих в такси. Они сообщили, что в ночное время неизвестные похитили с крыш их автомобилей рекламные лайтбоксы. Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей.

— Полицейские ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемых в хищении. Ими оказались ранее не судимые молодые люди 32 и 25 лет, приехавшие в столицу из ближнего зарубежья на заработки. Их вина полностью доказана, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. (ео)