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Полицейские Хорошево-Мневниках нашли похитителей рекламных фонарей
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Полицейские Хорошево-Мневниках нашли похитителей рекламных фонарей 

Управа района Хорошево-Мневники 45 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники полиции Хорошево-Мневников задержали похитителей рекламных световых фонарей (лайтбоксов).
В дежурную часть поступили два заявления от местных жителей, работающих в такси. Они сообщили, что в ночное время неизвестные похитили с крыш их автомобилей рекламные лайтбоксы. Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей.
— Полицейские ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемых в хищении. Ими оказались ранее не судимые молодые люди 32 и 25 лет, приехавшие в столицу из ближнего зарубежья на заработки. Их вина полностью доказана, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. (ео)
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