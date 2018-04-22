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В Сормове мужчина показывал половой орган двум маленьким девочкам
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В Сормове мужчина показывал половой орган двум маленьким девочкам 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— По версии следствия, 13 апреля 2018 года днем на улице Героев Космоса Сормовского района «мужчина совершил в отношении двух малолетних девочек иные действия сексуального характера путем демонстрации гениталий», — рассказали в СКР по Нижегородской области.
Дети испугались и рассказали о случившемся бабушке одной из них, которая вызвала правоохранителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии по горячим следам установили местонахождение заподозренного мужчины. Эксгибиционист задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу. Мужчина трудоустроен, женат.
Следователями СО по Сормовскому району возбуждено уголовное дело по подозрению 35-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста).
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.
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