Эксгибициониста задержали в Сормовском районе

В Нижнем Новгороде 35-летнего мужчину подозревают в эксгибиционизме. Как сообщает следственный комитет по региону, днем 13 апреля на улице Героев Космоса в Сормовском районе злоумышленник разделся перед двумя малолетними девочками.

Дети сообщили об этом бабушке одной из них, а женщина вызвала полицию. Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Сообщается, что он женат и трудоустроен.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что четверо борских подростков обвиняются в грабежах и насилии.