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Эксгибициониста задержали в Сормовском районе
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Эксгибициониста задержали в Сормовском районе 

Vgoroden.ru 43 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде 35-летнего мужчину подозревают в эксгибиционизме. Как сообщает следственный комитет по региону, днем 13 апреля на улице Героев Космоса в Сормовском районе злоумышленник разделся перед двумя малолетними девочками.
Дети сообщили об этом бабушке одной из них, а женщина вызвала полицию. Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Сообщается, что он женат и трудоустроен.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что четверо борских подростков обвиняются в грабежах и насилии.
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