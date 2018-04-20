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Кабмин одобрил законопроект о сроке отмены постановлений о прекращении уголовного дела
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Кабмин одобрил законопроект о сроке отмены постановлений о прекращении уголовного дела 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 19 апреля, сообщается на сайте Правительства. Ранее законопроект был одобрен Комиссией кабмина по законопроектной деятельности. Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ.
«Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования», — говорится в сообщении.
По истечении года такая отмена допускается только на основании решения суда.
Указывается, что принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в решении кабмина.
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