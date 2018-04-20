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Неизвестный попытался взломать банкомат на востоке Москвы
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Неизвестный попытался взломать банкомат на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Злоумышленник в отделении банка на Вешняковской улице в столице неудачно попытался взломать банкомат, чтобы похитить оттуда деньги, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«В 11:25 19 апреля в ОМВД от главного специалиста департамента по обеспечению безопасности банка поступило сообщение о том, что 19 апреля примерно в 02:50 по адресу: улица Вешняковская, дом 20В, в помещении самообслуживания отделения банка неизвестный пытался повредить банкомат и похитить денежные средства, однако ничего не похитил, скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб не был причинен. По данному факту возбудили уголовное дело.
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