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В Пушкинском районе молодой человек попал в больницу с ножевым ранением
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В Пушкинском районе молодой человек попал в больницу с ножевым ранением 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В Пушкинском районе Подмосковья молодой человек попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с мужчиной, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Девятнадцатого апреля в 08:20 в Пушкинском районе, поселок Лесные Поляны, улица Ленина, от дома бригадой скорой помощи в Пушкинскую центральную районную больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1997 года рождения с ножевым ранением», — сказал собеседник агентства.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан мужчина 1967 года рождения. Преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
Собеседник агентства отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
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