В Пушкинском районе молодой человек попал в больницу с ножевым ранением

В Пушкинском районе Подмосковья молодой человек попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с мужчиной, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого апреля в 08:20 в Пушкинском районе, поселок Лесные Поляны, улица Ленина, от дома бригадой скорой помощи в Пушкинскую центральную районную больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1997 года рождения с ножевым ранением», — сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан мужчина 1967 года рождения. Преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Собеседник агентства отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.