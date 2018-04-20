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Замглавы Балахнинского района арестован по ходатайству следствия
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Замглавы Балахнинского района арестован по ходатайству следствия 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Дмитрию Валатину вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, в январе 2015 года чиновник в интересах братьев Глушковых выдал им разрешение реконструкцию комплекса автостанции в Балахне. На основании этого документа они построили вплотную к автостанции торговый центр. При этом пассажиры лишились транспортного узла.
К тому же здание и участок были приобретены по заниженной стоимости. Ущерб Балахнинскому району оценивается в 26,6 млн рублей.
Следователь просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд ходатайство удовлетворил.
До их пор фигурантами уголовного дела о мошенничестве были пять человек: депутат областного Законодательного собрания Александр Глушков, его брат — депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков, их юрист Анна Игнашева, Владимир Прядилов — руководитель фирмы «Петрол НН», которая занималась реконструкцией автостанции в Балахне, и директор муниципального автотранспортного предприятия «Балахнинское ПАП» Михаил Громов.
Прядилов и братья Глушковы скрылись от следствия, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Михаил Громов арестован до 25 апреля. Анна Игнашева помещена под домашний арест.
Также вчера была задержана первый заместитель главы МСУ Балахнинского района. По сведениям «Козы Пресс», она проходит по делу о незаконной приватизации Дома культуры Чернораменского торфопредприятия.
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