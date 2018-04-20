Ходатайство об аресте замглавы администрации Балахнинского района поступило в суд 

Ходатайство об избрании меры пресечения замглаве Балахнинского района Дмитрию Валатину в виде ареста подал и.о.заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте областного суда 20 апреля 2018 года.
Следственный комитет пришел к выводу, что чиновник превысил свои полномочия, выдав разрешение на переделку здания балахнинской автостанции в торговый центр.
Напомним, по данному факту 30 марта объявлены в розыск братья-депутаты Глушковы, которые и занимались строительством торгового центра на месте автовокзала. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что участники мошеннической схемы приобрели и сам торговый центр, и земельный участок под ним по заниженной цене. Ущерб от действий злоумышленников составил более 26,5 миллионов рублей.
Фото: balakhna.nn.ru