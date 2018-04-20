Ходатайство об аресте замглавы администрации Балахнинского района поступило в суд

Ходатайство об избрании меры пресечения замглаве Балахнинского района Дмитрию Валатину в виде ареста подал и.о.заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области . Об этом сообщается на сайте областного суда 20 апреля 2018 года.

Следственный комитет пришел к выводу, что чиновник превысил свои полномочия, выдав разрешение на переделку здания балахнинской автостанции в торговый центр.

Напомним, по данному факту 30 марта объявлены в розыск братья-депутаты Глушковы, которые и занимались строительством торгового центра на месте автовокзала. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что участники мошеннической схемы приобрели и сам торговый центр, и земельный участок под ним по заниженной цене. Ущерб от действий злоумышленников составил более 26,5 миллионов рублей.

Фото: balakhna.nn.ru