Житель Карелии предстанет перед судом за истязание 5-летнего ребенка

По версии следствия отец систематически избивал и умышленно издевался над малолетним ребенком. Мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.

Следком Карелии сообщает об окончании расследования уголовного дела в отношении 29-летнего отца ребенка и его 39-летней сожительницы, обвиняемых в истязании 5-летнего ребенка и умышленном причинении ему средней тяжести вреда здоровью

По версии следствия, с 1 февраля 2017 года по 5 ноября 2017 года обвиняемые, недавно переехавшие в Карелию из города Подольска Московской области , систематически применяли физическое насилие к малолетнему, избивая его; привязывали при помощи веревки к предметам интерьера квартиры в целях ограничения движения, оскорбляли; умышленно, издеваясь над малолетним, лишали его пищи в размере, достаточном для полноценной жизнедеятельности и развития ребенка, чем причинили вред здоровью средней степени тяжести.

По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.