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В Сургуте осудят экс-гаишника, который получил взятку от перевозчика
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В Сургуте осудят экс-гаишника, который получил взятку от перевозчика 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Следственный комитет города Сургута передал материалы по делу о получении взятки экс-сотрудником ГИБДД в суд.
По информации следователя обвиняемый за взятки пропускал грузы транспортной компании и закрывал глаза на нарушения правил дорожного движения водителями фирмы. Экс-сотрудник ГИБДД имел договорённости с директором фирмы и получал деньги по безналичному расчёту. Все средства поступали на карту супруги подозреваемого. Общая сумма незаконного дохода 70 тыс. рублей.
В ходе следствия обвиняемый вину признал и дал показания. Сейчас расследование окончено, и все материалы дела направлены в суд.
Так же следователь направил представление руководству ОМВД России по Сургутскому району в котором порекомендовал устранить обстоятельства при которых правоохранители мог ли бы получить взятку и усилить работу по профилактике коррупции.
По закону за получение взятки обвиняемому может грозить штраф до 2-х миллионов рублей или в размере до 70-ти кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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