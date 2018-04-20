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По факту смерти жителя Бузулука в больнице Самары завели уголовное дело
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По факту смерти жителя Бузулука в больнице Самары завели уголовное дело 

АиФ-Самара 22 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Следственный комитет Российской Федерации по Оренбургской области по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука в самарской больнице, сообщает ведомство.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.
По данным следствия, в период с 18 декабря 2017 по 2 января 2018 года мужчина обследовался и находился на лечении в ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», где ему оказывалась медицинская помощь. 2 января 2018 года пациент госпитализирован для дальнейшего обследования и 4 января скончался в больнице Самары вследствие комплекса заболеваний, в том числе ранее не выявленных.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи больному, будут тщательно изучена медицинская документация, правильность поставленного диагноза, назначенного лечения, выполнения порядка и стандартов оказания медицинской помощи.
Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, а также лиц причастных к его совершению. Истребована медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.
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